أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 04:52
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مسعد: لحكومة من وزراء إختصاصيين ومسقلين لتمرير هذه المرحلة

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Lebanon News
أعلن النائب شربل مسعد بعد لقائه ميقاتي أنه "طلب إعطاء الحكومة المقبلة صلاحيات إستثنائية من وزراء إختصاصيين ومستقلين لتمرير هذه المرحلة".
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