مسعد: لحكومة من وزراء إختصاصيين ومسقلين لتمرير هذه المرحلة

مسعد: لحكومة من وزراء إختصاصيين ومسقلين لتمرير هذه المرحلة

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب شربل مسعد بعد لقائه ميقاتي أنه "طلب إعطاء الحكومة المقبلة صلاحيات إستثنائية من وزراء إختصاصيين ومستقلين لتمرير هذه المرحلة".