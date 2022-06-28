أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 04:52
28/06/2022 04:52:55
مسعد: لحكومة من وزراء إختصاصيين ومسقلين لتمرير هذه المرحلة
مسعد: لحكومة من وزراء إختصاصيين ومسقلين لتمرير هذه المرحلة
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب شربل مسعد بعد لقائه ميقاتي أنه "طلب إعطاء الحكومة المقبلة صلاحيات إستثنائية من وزراء إختصاصيين ومستقلين لتمرير هذه المرحلة".
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