أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 05:50
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جنبلاط تلقى برقية من الأمير بندر بن سلطان مهنئا بالنتائج التي حققها التقدمي في الإنتخابات النيابية

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جنبلاط تلقى برقية من الأمير بندر بن سلطان مهنئا بالنتائج التي حققها التقدمي في الإنتخابات النيابية
Lebanon News
تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية من  الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، هنّأه فيها بالنتائج التي حققها الحزب التقدمي الاشتراكي في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وجاء في نصّ البرقية:

"يسرّنا أن نبعث لكم خالص التهاني بمناسبة ثقة الشعب اللبناني الشقيق والتي انعكست على نتائج انتخابات جمهورية لبنان لعام 2022م، ونسأل المولى عزّ وجل أن يعينكم على أداء الأمانة لمزيد من التطور والازدهار والعزّ للبنان وللشعب الكريم، وأن يكتب لكم التوفيق والنجاح، وأن ينعم لبنان بالأمن والأمان والاستقرار".
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