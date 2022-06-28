الحاج حسن ومديرة الفاو في لبنان يزوران ميقاتي في السراي... ماذا ناقشوا؟

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ترافقه ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نورا اورابح حداد رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.وأوضحت حداد أنها تحدثت مع ميقاتي عن تعزيز وتوطيد العلاقة بين "الفاو" ولبنان في ما يخص تحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الحالية التي تتطلب وضع خطة طارئة لصالح البلد، معنلة السعي لذلك وبدأنا العمل لتحقيق هذا الهدف خصوصا مع وزير الزراعة، وقد بدأنا العمل بطريقة سريعة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.وردا على سؤال، قالت: نعمل حاليا على برنامج متكامل، وقد وضعنا خطة مع وزير الزراعة وجميع المعنيين لتحديد بعض الأولويات ومن بينها تعزيز الإنتاج بالنسبة للمنتجات المتخصصة مثل انتاج القمح الذي يتطلب أنشطة فعالة وسريعة جدا. وكذلك بعض الأنشطة والبرامج المهمة جدا لتثبيت المزارعين والمزارعات في الأرياف لتحقيق التنمية الريفية في لبنان التي تتطلب جهودا متكاتفة.واضافت: يتطلب هذا البرنامج المتكامل تفعيلا من قبل كل أصحاب المصلحة سواء من القطاعين العام والخاص ومن المعنيين غير الحكوميين مثل الجامعات والمنظمات الزراعية والتعاونيات والمجتمع المدني، لان الامن الغذائي مسؤولية الجميع. طبعا الفاو منظمة رائدة في هذا المجال ولكن لن يتحقق هذا الهدف الطموح بدون هذه الشراكة وبدون التشبيك بين أطراف المصلحة.