أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 05:58
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سائقو سيارات الأجرة في زحلة إحتجوا على زيادة عدد "التوك التوك" في المدينة

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سائقو سيارات الأجرة في زحلة إحتجوا على زيادة عدد &quot;التوك التوك&quot; في المدينة
Lebanon News
قطع سائقو سيارات الأجرة الطريق أمام سرايا زحلة بسياراتهم إحتجاجًا على تزايد عدد "التوك التوك" ومنافستهم في لقمة عيشهم.

وعقدوا في وقت لاحق إجتماعًا مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص لمعالجة الموضوع.
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