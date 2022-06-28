مكتب ميقاتي: الكلام المنسوب إلى الرئيس ملفق وهو يسعى مع بوحبيب لحل مشكلة الرواتب وأجور الديبلوماسيين

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LBCI News Lebanon

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي أنه "يتم التداول عبر بعض وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الإجتماعي بكلام منسوب إلى الرئيس ميقاتي يتناول أوضاع الديبلوماسيين في وزارة الخارجية ومنهم الديبلوماسيون الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج."



وأكد المكتب أن "الكلام المنسوب إلى الرئيس ميقاتي ملفق ولا أساس له، وهو يسعى مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لإيجاد حل لمشكلة الرواتب والأجور المستحقة لهم، وهو يقدر كل جهد يقومون به في سبيل خدمة اللبنانيين في بلدان الإنتشار وعلاقات لبنان مع الدول التي يمثلونه فيها."