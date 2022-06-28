أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 06:44
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محمد يحيى: نأمل أن يتوفق ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له

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Lebanon News
رأى النائب محمد يحيى، بعد الاستشارات النيابية، أنه "على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة".

وأمل أن يتوفق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له.
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