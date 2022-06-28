أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 06:44
28/06/2022 06:44:49
محمد يحيى: نأمل أن يتوفق ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له
محمد يحيى: نأمل أن يتوفق ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له
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LBCI News Lebanon
رأى النائب محمد يحيى، بعد الاستشارات النيابية، أنه "على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة".
وأمل أن يتوفق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له.
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