أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 06:48
28/06/2022 06:48:59
عبد الكريم كبارة: نتمنى على ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
عبد الكريم كبارة: نتمنى على ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
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LBCI News Lebanon
تمنى النائب عبد الكريم كبارة على "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً".
واكد ان المطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم.
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