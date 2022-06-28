أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 06:48
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عبد الكريم كبارة: نتمنى على ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

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Lebanon News
تمنى النائب عبد الكريم كبارة على "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً".

واكد ان المطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم.
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