بيان جديد لنقابة أصحاب المستشفيات... ماذا جاء فيه؟

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اعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، ان "المستشفيات التي لديها مركزا لغسل الكلي، عقدت اجتماعا طارئا في نقابة المستشفيات، للبحث في رفع الدعم عن بعض الادوية والمستلزمات المستعملة للمرضى في جلسة غسل الكلي والسبل الايلة لتأمين تغطية الزيادة على الكلفة الناتجة عن هذا الامر، سيما وانه على اثر قرار رفع الدعم بدأت بعض المستشفيات الطلب من المرضى تأمين الادوية على نفقتهم الخاصة. وقد تم نتيجة الاجتماع الاتفاق على ما يلي:أولا: توجيه الشكر لمعالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض الذي يسعى جاهدا لحل المشكلة الناتجة عن هذا الوضع لتجنب تحميل مرضى غسل الكلي اية فروقات سواء الذين هم على عاتق الوزارة او غيرها من الجهات الضامنة الرسمية.ثانيا : انتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد نهار الاثنين القادم بناء لدعوة وزير الصحة ومشاركة جميع الجهات المعنية آملين ان يصدر عنه ما يؤمن :1. تغطية الزيادة التي طرأت على جلسة غسل الكلي من جراء رفع الدعم وارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا حتى بلوغه 30 الف ليرة لبنانية.2. تسديد فواتير غسل الكلي شهريا نظرا لقيام المستشفيات بتسديد ثمن الادوية والمستلزمات للمستوردين نقدا عند استلامها.3.تسديد الفواتير السابقة وفق آلية سريعة.4. تسييل المستحقات العائدة للمستشفيات في المصارف كي تتمكن من سحب الاموال لتسديد المستحقات المتوجبة عليها للمستوردين نقدا وذلك لضمان استمرارية حصولها على الادوية والمستلزمات اللازمة لعلاج المرضى.على امل ان يصار الى العمل بهذه التوصيات اعتبارا من 1/7/2022 كون المستشفيات قد بدأت بتسديد الفواتير على الاسعار غير المدعومة وصونا لحق المرضى بالحصول على العلاج دون ان يتحملوا اية فروقات من جيبهم الخاص.ثالثا: اطلاع المرضى على هذا الواقع منعا لاي التباس او تشويش".