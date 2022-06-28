سليم استقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية : لبنان حريص على استمرار اليونيفل في اداء مهامها دون اي تعديل

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شدد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، خلال استقباله وكيل وزارة الدفاع الإيطالية جورجيو مولي على رأس وفد، على حرص لبنان على استمرار اليونيفل في اداء مهامها دون اي تعديل، وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي.وأكد مولي من جهته وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش اللبناني، ناقلا شكر بلاده للوزير سليم على جهوده من اجل تمديد اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في آذار الماضي، معربا عن استعداد بلاده لتقديم ما يلزم من المساعدات للجيش اللبناني.وتناول اللقاء العلاقات بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين والمشاركة الفاعلة لإيطاليا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وموضوع التجديد لليونيفل ولاية اضافية بدءا من ايلول المقبل.