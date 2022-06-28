أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 09:46
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"الخارجية": عازمون متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية

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&quot;الخارجية&quot;: عازمون متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية
Lebanon News
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على صحة ما ورد في بيان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المتعلق بأوضاع الدبلوماسيين الموجودين في البعثات اللبنانية في الخارج، نافية الرواية المتداولة حول عدم الاكتراث لأوضاعهم ومعاناتهم نتيجة التأخير الحاصل نتيجة للظروف المالية القاهرة في تحويل رواتب الدبلوماسيين من مصرف لبنان.
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كما أكدت الوزارة في بيان عزمها على متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع ميقاتي ووزارة المالية ومصرف لبنان.

وأملت أن يتحلوا بالصبر كما عهدناهم دائما نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، مشددة على أنها لم تألو جهدا لتحصيل حقوقهم المشروعة بالسرعة المرجوة، كما دأبت سابقا بالعمل بإيجابية وتشاركية مع  المعنيين كافة لتخطي الصعوبات المالية."الخارجية": عازمون متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات اللبنانية
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