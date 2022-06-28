أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 10:41
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مخزومي: أكدت لجبران استعداد فريقنا الفني البحث في إمكانية تشغيل محطة طريق الجديدة - الملعب البلدي بالطاقة الشمسية

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Lebanon News
أكد النائب فؤاد مخزومي عبر أن لقاءه مع المدير العام لمؤسسة مياه جبل لبنان وبيروت جان جبران خلص إلى التأكيد أن القطعة التي تسببت بانقطاع المياه ستحل مشكلتها خلال ساعات، وقال: "إن الفريق الفني لشركتنا "المستقبل لصناعة الأنابيب" سيبحث في إمكانية تصنيع وتقديم قطع إضافية لضمان عدم تكرار هذا النوع من المشاكل أو حلها سريعا إن حصلت".
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ولفت مخزومي، إلى أنه عرض أيضا خلال اللقاء استعداد فريقه الفني للبحث في إمكانية تزويد وتشغيل محطة طريق الجديدة - الملعب البلدي بالطاقة الشمسية. 

واعتبر أن العاصمة بيروت تحتاج إلى جهود الجميع وتعاونه، مشيرا إلى أن هذه واجباتنا وأقل ما يمكن فعله لما فيه مصلحة عاصمتنا وأهلها.
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