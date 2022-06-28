أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 13:01
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وزارتا الصناعة والبيئة أقرتا مشروع مرسوم تحديد آلية الترخيص للمقالع والكسارات

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وزارتا الصناعة والبيئة أقرتا مشروع مرسوم تحديد آلية الترخيص للمقالع والكسارات
Lebanon News
ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بعد ظهر اليوم اجتماع لجنة مراقبة مقالع شركات الترابة السبع هولسيم وسبلين، في حضور المستشارين والمسؤولين في الوزارتين وممثلين عن الشركات الثلاث.
 
وتدارس المجتمعون في مسودة مشروع قرار لتحديد آلية الترخيص للمقالع والكسارات وآلية عمل المقالع ومتابعتها وتحديد الكميات الممكن حفرها. وبحثوا في الملاحظات التي أبداها المعنيون في الوزارتين، والممثلون عن الشركات.
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وأنهوا النقاش واقرار مسودة مشروع مرسوم آلية الترخيص، على أن يتابعوا في اجتماع لاحق آلية مراقبة عمل المقالع والكسارات.
 
 
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