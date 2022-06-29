الحلبي شارك في باريس في أعمال القمة التحضيرية لـ"تحول التعليم": لبنان سيواصل الصمود على الرغم من الأزمات

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لبى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي دعوة منظمة اليونسكو في باريس، حيث شارك في أعمال القمة التحضيرية لقمة "تحول التعليم" التي ستعقدها منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في خلال شهر أيلول ٢٠٢٢.وتضمن جدول أعمال الوزير لقاءات عدة استهلها مع المديرة العامة المساعدة لشؤون التربية في اليونسكو ستيفانيا جيانيني، وعرضا لجهود اليونسكو في لبنان لجهة دعم القطاع التربوي، كما التقى وزير التربية الإيطالي باتريزيو بيانشي وبحثا في الواقع التربوي في لبنان وإمكان نيل المساعدة في تأمين انطلاق العام الدراسي المقبل.كما شارك الحلبي في طاولة مستديرة بعنوان "تحول التعليم في الطوارئ والازمات". واعتبر ان "لبنان سيواصل الصمود على الرغم من الأزمات المتعددة التي يواجهها، بواسطة الدعم الذي قد يقدمه المجتمع الدولي والذي ساعده على إنهاء عام دراسي كان مليئا بالتحديات والعقبات".وعرض للمبادرات والجهود التي بذلها بالتعاون والشراكة ما بين الوزارة من جهة، والجهات المانحة من جهة أخرى والتي أفضت إلى إنهاء العام الدراسي بامتحانات رسمية.من جهة أخرى، أبدى الحلبي "تخوفه من العقبات التي سيواجهها العام الدراسي المقبل وخصوصا لجهة تأمين انتقال المعلمين والتلامذة في ظل الازمة المالية التي تعانيها البلاد"، ومن المقرر أن يتابع فعاليات القمة التحضيرية حتى يوم الخميس حيث يلتقي وزراء ومسؤولين ويشارك في الطاولة الوزارية بعد ظهر غد.