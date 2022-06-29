دريان افتتح مؤتمرا دوليا عن التنمية المستدامة : لا تنمية بفوضى تشريعية

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افتتح مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: "دور التنمية المستدامة في إعمار وبناء المجتمعات – سبل تفعيلها وتطبيقها من منظور أخلاقي وإنساني" الذي اقيم في قاعة مؤتمرات مؤسسات أزهر البقاع، في حضور شخصيات سياسية ودينية وفكرية وعلمية وعسكرية واجماعية وتربوية.وقال المفتي دريان: "عرفت التنمية المستدامة بأنها : الأعمال التي تهْدف إلى استثمار الموارد البيئية، بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التَلوث، ويصون الموارد الطبيعية ويطورها، بدلا من استنزافها ومحاولةِ السيطرةِ عليها . وهي تنمية تراعي حق الأجيال القَادمة في الثرواتِ الطبيعيةِ للمجالِ الحيويِّ لكوكبِ الأرض ، كما أنها تَضَعُ الاحتياجاتِ الأساسيةَ للإنسانِ في المَقامِ الأوَّل، فأولويَاتُها هي تلبيةُ احتياجاتِ الإنسانِ من الغِذاءِ والمَسْكنِ والمَلْبَسِ، وحق العمل والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعيةِ حياتِه الماديةِ والاجتماعية . وبما يضمنُ حقوقَ الأجيالِ المُقبلةِ في المواردِ البيئية .وتتمثل أهداف التنمية المستدامةِ في تحسين ظروف المعيشةِ لجميع سكان العَالم ، وتوفير أسباب الرفاهية والصحةِ والاستقرارِ لكل فرد."واضاف "الكلامُ المطلقُ عن التنميةِ واستدامتِها ، يستدعي منا الوقوفَ على المنطلقاتِ الفكريةِ والغاياتِ المُرادةِ من المنظماتِ الدوليةِ ، وما صدرَ عنْها من أجنداتٍ للتنميةٍ المستدامةِ ، تتعلقُ بالأسرةِ والمواردِ والبيئةِ والسكان ، وعلينا أن نَتَنَبَّهَ جيداً إلى أن هذهِ الأجنداتِ والاتفاقياتِ يَعْتَبِرُ مُصَدِّرُوهَا أنها إلزامية ، ويَمْنَعُ التحفظَ عليها ، وأنها مترابطة ، وغيرُ قابلةٍ للتجزئة ، وإلزامُ حكوماتِ الدولِ بإدماجِ مضْمُونِها في سياسَاتِها ".ودعا الجميعَ إلى وضعِ الأمورِ في نصابِها الشرعي والحقوقي السليم ، فلا تنميةَ بفوضى تشريعية ، ولا تنميةَ بفوضى أخلاقية ، ولا تنميةَ بفوضى أسرية ، ولا تنميةَ باستباحةِ الأقوياءِ في نفوذِهم حقوقَ الشعوبِ الكادِحةِ ، والاستيلاءِ على مواردِها الطبيعية لأننا سنكونُ بالطبع ، أمامَ كوارثَ مستدامة ".