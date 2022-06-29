عون التقى فرونتسكا وترسيم الحدود البحرية محور البحث

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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السفيرة يوانا فرونتسكا أن "لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 لأنه راغب في المحافظة على الإستقرار والأمن على الحدود الجنوبية"، لافتًا إلى أن "مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة السيد آموس هوكشتاين وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت معه خلال وجوده في لبنان".وتم في خلال اللقاء البحث في الوضع في الجنوب قبل أسابيع من التقرير الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديمه إلى مجلس الأمن في 21 تموز المقبل.كما تطرق البحث إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة.