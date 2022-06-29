أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 05:56
Back

إعتصام لمرضى غسل الكلى أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس

إعتصام لمرضى غسل الكلى أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس Lebanon, news ,lbci ,أخبار طرابلس, المستشفى الإسلامي, الكلى, مرضى,إعتصام,إعتصام لمرضى غسل الكلى أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس
episodes
إعتصام لمرضى غسل الكلى أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس
Lebanon News
طالب مرضى غسل الكلى خلال إعتصام أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس، الحكومة اللبنانية "بأخذ مشكلتهم المتأتية عن دولرة الاستشفاء وبخاصة غسل الكلى بعين الاعتبار". 

ولفت المشاركون في الاعتصام الى أن وزارة الصحة "لا تلتفت الى مطالبهم لجهة تأمين الأدوية للمستشفيات الحكومية وتحويل الأموال الى المستشفيات ومنع المصارف من احتجازها".
الإعلان

وأكدوا أن قضيتهم ليست الوحيدة على طاولة وزير الصحة فمرضى السرطان أيضاً يعانون كما كل الأمراض المزمنة.

وتمنوا أن يأخذ الاجتماع المخصص للشأن الاستشفائي والذي سيعقد في السراي الحكومي هذه الأمور بما في ذلك أداء المستشفيات وفرض رسوم اضافية على مرضى الكلى بعين الاعتبار، وأن يكون الحل متناسبا مع واقع الحال وواقع المرضى وقدرتهم المالية" .

وأعلن المعتصمون توجههم للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرفع قضيتهم اليه مباشرة.
الإعلان
إقرأ أيضاً