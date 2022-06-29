أخبار لبنان
29 حزيران 2022 - 06:57
Back

وزارتا الصناعة والبيئة اقرّتا معايير إعادة التأهيل والحفر في مقالع شركات الترابة

وزارتا الصناعة والبيئة اقرّتا معايير إعادة التأهيل والحفر في مقالع شركات الترابة Lebanon, news ,lbci ,أخبار والبيئة اقرّتا معايير إعادة التأهيل والحفر في مقالع شركات الترابة,وزارتا الصناعة ,وزارتا الصناعة والبيئة اقرّتا معايير إعادة التأهيل والحفر في مقالع شركات الترابة
episodes
وزارتا الصناعة والبيئة اقرّتا معايير إعادة التأهيل والحفر في مقالع شركات الترابة
Lebanon News
 صدر عن وزارتي الصناعة والبيئة البيان التالي: 
"تداول عدد من وسائل الإعلام  خبراً تحت عنوان " وزارتا الصناعة والبيئة اقرتا مشروع مرسوم تحديد آلية الترخيص للمقالع و الكسارات" وورد فيه أن "وزيري الصناعة جورج بوشكيان والبيئة ناصر ياسين في حكومة تصريف الاعمال ترأسا اجتماع لجنة مراقبة مقالع شركات الترابة الثلاث العاملة وهي السبع وهولسيم وسبلين،  وأن المجتمعين تدارسوا آلية الترخيص للمقالع والكسارات."
الإعلان
يهم الوزارتان التوضيح انهما أقرتا مسودة قرار حدّد معايير إعادة التأهيل والحفر، وآلية ترخيص إعادة تأهيل مقالع شركات الترابة".

 
الإعلان
إقرأ أيضاً