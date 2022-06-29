الجيش: وفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب زار فوج الأشغال المستقل

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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أن عددًا من الملحقين العسكريين العرب والأجانب في لبنان ومساعديهم زاروا قيادة فوج الأشغال المستقل في منطقة الجمهور - حارة الست، حيث كان في استقبالهم قائد الفوج العقيد الركن يوسف حيدر الذي قدم لهم شرحًا مفصلًا عن المهمات التي ينفذها الفوج بخاصة الإستجابة لعملية الإنقاذ ورفع الأنقاض بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب العام 2020، وشرح قدرات الفوج في مجال حماية الممتلكات الثقافية والإستجابة السريعة عند حدوث كوارث طبيعية.وقد قام الملحقون بجولة في مشاغل الفوج واطلعوا على سير العمل فيها لاسيما في مجالات إعادة التدوير لتأمين المواد الإولية اللازمة لتنفيذ الأعمال الهندسية للوحدات العملانية.وأبدى أعضاء الوفد الزائر إعجابهم بنتائج أعمال العسكريين في الفوج، مؤكدين إستمرار دعم بلادهم للجيش وسعيهم لتعزيز علاقات التعاون معه.