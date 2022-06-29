اليكم التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون..

اليكم التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون

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LBCI News Lebanon

حصلت الـLBCI على نسخة من التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بخط يده لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وجاءت على الشكل التالي: