قائد الجيش إستقبل العريف حسين شعيب في مطار رفيق الحريري الدولي

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إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مطار رفيق الحريري الدولي العريف حسين شعيب وبحضور الملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA ممثلًا السفيرة الفرنسية Anne GRILLO وعدد من أفراد عائلة العريف الذي وصل من باريس على متن طائرة إسعاف خاصة مجهزة بجميع الوسائل الطبية اللازمة، بعد تلقيه العلاج لمدة 6 أشهر و10 أيام في مستشفى PERCY العسكري المختص بالإصابات العسكرية الجسيمة على أثر إصابة بليغة أثناء تنفيذ مهمة أمنية في منطقة البقاع بتاريخ 31/7/2021. وقد تكفلت وزارة الجيوش الفرنسية بكلفة علاج العريف شعيب ونقله.وشكر قائد الجيش السلطات الفرنسية لدعمها الجيش على مختلف الصعد وبخاصة علاج الحالات الطبية الدقيقة.وفي الختام، منح العماد عون العريف شعيب ترقية إستثنائية وقلده وسام الجرحى وشهادة تنويه.