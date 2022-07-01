بري استقبل بو صعب ووزير الخارجية القطري والسفير البريطاني واطلع من شيا على تطور الإتصالات في ملف الترسيم

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق، بحضور السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤون تشريعية.واستقبل أيضا، السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة تخللها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، واطلع منها على تطور الإتصالات التي أجراها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول ملف ترسيم الحدود البحرية.