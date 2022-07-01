أخبار لبنان
01 تموز 2022 - 10:54
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الرئيس عون وقع 5 مراسيم بترقية ضباط في الأسلاك العسكرية

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الرئيس عون وقع 5 مراسيم بترقية ضباط في الأسلاك العسكرية
Lebanon News
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مراسيم ترقية عدد من الضباط في الأسلاك العسكرية وأحيلت للنشر وفقًا للأصول. والمراسيم هي:

- المرسوم الرقم 9598 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في المديرية العامة لأمن الدولة لرتبة أعلى.
 
- المرسوم الرقم 9599 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الجيش لرتبة أعلى.
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- المرسوم الرقم 9600 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ملازمين في الجيش إلى رتبة ملازم أول إعتبارًا من 1/8/2022.
 
- المرسوم الرقم 9601 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في قوى الأمن الداخلي لرتبة أعلى إعتبارًا من 1/7/2022.
 
- المرسوم الرقم 9602 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الأمن العام لرتبة أعلى.
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