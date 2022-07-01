محتجون على تردي الأوضاع المعيشية قطعوا ساحة النور في طرابلس

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LBCI News Lebanon

عمد عدد من المحتجين على الاوضاع الاقتصادية المتردية الى قطع ساحة النور في طرابلس، فيما افترشت سيدة الارض احتجاجا على ارتفاع اسعار الحليب والمواد الغذائية والمواصلات والاتصالات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.