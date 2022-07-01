أخبار لبنان
01 تموز 2022 - 12:36
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الجيش: تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة

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الجيش: تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة
Lebanon News
أعلن الجيش عبر "تويتر" عن "‏حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر من لواءي المشاة التاسع والثالث وفوج التدخل السادس، بعدما تابعوا بنجاح دورة مداهمة".
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