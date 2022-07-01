أخبار لبنان
01 تموز 2022 - 12:36
01/07/2022 12:36:46
الجيش: تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة
الجيش: تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة
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LBCI News Lebanon
أعلن الجيش عبر "تويتر" عن "حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر من لواءي المشاة التاسع والثالث وفوج التدخل السادس، بعدما تابعوا بنجاح دورة مداهمة".
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