رابطة اطباء الاسنان في البقاع تنظم يوما طبيا تخليدا لذكرى ايلي جاسر

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LBCI News Lebanon

نظمت رابطة اطباء الاسنان في البقاع يوما طبيا تخليدا لذكرى د. ايلي جاسر الذي قتل على يد احد مرضاه بـ ٧ طعنات داخل عيادته في الفرزل قبل أربعة أشهر.



وقد حضر عدد من أطباء الأسنان في لبنان، وعُرِضت المشاكل التي تواجه القطاع في ظلّ الأزمة الإقتصادية.













