أخبار لبنان
02 تموز 2022 - 06:55
02/07/2022 06:55:55
رابطة اطباء الاسنان في البقاع تنظم يوما طبيا تخليدا لذكرى ايلي جاسر
رابطة اطباء الاسنان في البقاع تنظم يوما طبيا تخليدا لذكرى ايلي جاسر
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LBCI News Lebanon
نظمت رابطة اطباء الاسنان في البقاع يوما طبيا تخليدا لذكرى د. ايلي جاسر الذي قتل على يد احد مرضاه بـ ٧ طعنات داخل عيادته في الفرزل قبل أربعة أشهر.
وقد حضر عدد من أطباء الأسنان في لبنان، وعُرِضت المشاكل التي تواجه القطاع في ظلّ الأزمة الإقتصادية.
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