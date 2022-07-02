أخبار لبنان
02 تموز 2022 - 06:55
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رابطة اطباء الاسنان في البقاع تنظم يوما طبيا تخليدا لذكرى ايلي جاسر

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Lebanon News
نظمت رابطة اطباء الاسنان في البقاع يوما طبيا تخليدا لذكرى د. ايلي جاسر الذي قتل على يد احد مرضاه بـ ٧ طعنات داخل عيادته في الفرزل قبل أربعة أشهر.

وقد حضر عدد من أطباء الأسنان في لبنان، وعُرِضت المشاكل التي تواجه القطاع في ظلّ الأزمة الإقتصادية.






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