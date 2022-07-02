العبسي يبحث في ألمانيا سبل دعم الوجود المسيحي في الشرق

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استهل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي جولته في ألمانيا، يرافقه النائب البطريركي العام في اورشليم المطران ياسر العياش وخادم رعايا الروم الكاثوليك في المانيا الاب مياس عبود والمعتمد البطريركي في الفاتيكان الارشمندريت شحادة عبود ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، برفقة مستشاره للعلاقات العامة في المانيا نبيل حداد، بزيارة برلمان مقاطعة بافاريا، واطلع على طريقة عمله وبحث مع أركانه سبل التعاون للمحافظة على الوجود المسيحي في الشرق.وانتقل للقاء عمدة ميونخ ديتر رايتر، وهي ثالث أكبر مقاطعة في ألمانيا وعاصمة ولاية بافاريا وتشكل الثقل الاقتصادي في البلاد، وبحث معه في مواضيع عدة أبرزها "مساعدة ابناء الطائفة المشرقيين المتواجدين هناك وسبل التعاون من أجل تثبيت الوجود المسيحي في الشرق، في ظل هجرة تتسبب بها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعدام سبل العيش الكريم".والتقى العبسي كاردينال مدينة ميونخ رئيس مجلس اساقفة الكنيسة الالمانية الكاردينال راينهارد ماركس، وكان لقاء مطولا تطرق الى "وجود أبناء الطائفة في ألمانيا والسبل الآيلة الى رعايتهم على أحسن وجه وتأمين الخدمة الكنسية لهم، وضرورة الشهادة الواحدة في الكنيسة الواحدة وان يكون كل مؤمن شاهدا للايمان الواحد وكيفية التطبيق العملي".وتركز البحث على معاناة المسيحيين في الشرق بعد ان استمع الكاردينال ماكس من البطريرك العبسي عن شرح مفصل عن الاوضاع التي "تدفعهم لعيش هذه المعاناة، والسبل الآيلة الى تثبيت هذا الوجود، وهو يبدأ من دعم المدارس والطبابة ومتطلبات العيش الكريم".