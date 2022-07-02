أخبار لبنان
02 تموز 2022 - 07:58
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بو حبيب في اللقاء التشاوري عن عودة النازحين: لبنان مضطر للتصرف وفق المصلحة الوطنية العليا

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بو حبيب في اللقاء التشاوري عن عودة النازحين: لبنان مضطر للتصرف وفق المصلحة الوطنية العليا
Lebanon News
ركز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، خلال اللقاء التشاوري بين وزراء الخارجية العرب على "هم النازحين السوريين"، لافتا الى "الأعباء اللبنانية وخصوصا عبء النزوح"، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي ما زال من دون خريطة طريق لعودة النازحين". وشدد على أنه "في غياب خطة عمل، سيكون لبنان مضطرا للتصرف وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا".
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ولفت إلى أن "لبنان ينهار ماليا واقتصاديا، ونحن عاجزون عن تأمين الحاجات الأساسية للبنانيين، والحكومة ترى ضرورة عودة النازحين وتمويلها من المجتمع الدولي، بدل تمويل بقائهم في لبنان".
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