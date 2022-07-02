اليكم سبب انقطاع المياه في بيروت الجنوبية... متى تعود المياه؟

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اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان انه بعد أن كانت قد وعدت المشتركين في منطقة بيروت الجنوبية الذين يتم مدهم بالمياه من خط 1200 بإنجاز تصليح العطل الكبير الذي طرأ على هذا الخط منتصف الاسبوع، وإذ باشرت بإجراء تجارب على الخط 1200، ولكن هذه التجارب أظهرت تصليح العطل الأساسي في مقابل تسرب مياه في موقع آخر، نتيجة الاهتراء الذي يصيب الخط الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من خمسين عاما، ويتطلب ذلك استبدال قسم كبير من خط ال1200.بناء عليه تم التأكيد على تمويل وتأمين كافة التجهيزات اللازمة، الأمر الذي سيستغرق حوالى اسبوعين.وفي هذا الوقت، ستقوم المؤسسة بمناورة على ستة من خطوط الجر الرئيسية لتتمكن من توصيل المياه إلى الخزان الرئيسي في برج ابي حيدر، وبالتالي معاودة التوزيع بشكل تدريجي إلى مناطق الحدث، المصيطبة، زقاق البلاط، عبد الله خالد، الحمرا، عين المريسة، الباشورة، البسطة.