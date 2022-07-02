نقاشات عدة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب: ندعم البحث عن تسويات

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أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أن النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتم التطرق إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها، والأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان.بدوره، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بعد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط انه جرى التداول في محاور عدة منها القمة المقبلة والتحضيرات لها وموعدها ومن يحضرها.كما تطرق النقاش الى موضوع سوريا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقتنا.واوضح ان "الحضور في هذا التوقيت إلى لبنان في ظل ظروفه الصعبة التي نشعر بها جميعاً هي رسالة من الدول العربية أننا ندعم البحث عن تسويات وأن نُساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي".