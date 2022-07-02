أخبار لبنان
02 تموز 2022 - 08:58
Back

نقاشات عدة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب: ندعم البحث عن تسويات

نقاشات عدة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب: ندعم البحث عن تسويات Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,وزراء الخارجية العرب,نقاشات عدة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب: ندعم البحث عن تسويات
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أن النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتم التطرق إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها، والأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان.

بدوره، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بعد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط انه جرى التداول في محاور عدة منها القمة المقبلة والتحضيرات لها وموعدها ومن يحضرها.
الإعلان

كما تطرق النقاش الى موضوع سوريا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقتنا.

واوضح ان "الحضور في هذا التوقيت إلى لبنان في ظل ظروفه الصعبة التي نشعر بها جميعاً هي رسالة من الدول العربية أننا ندعم البحث عن تسويات وأن نُساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً