جنبلاط التقى في المختارة السفير الروسي... وهذا ما جرى بحثه

الإعلان

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر المختارة ظهر اليوم، سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وجرى البحث في عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحتين اللبنانية والدولية.وقد استبقى جنبلاط السفير روداكوف والوفد المرافق الى مائدة الغداء، وشارك فيها القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي حليم بو فخر الدين ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد.وكان السفير الروسي زار فرع المركز الثقافي الروسي في بعقلين التابع للبلدية واتحاد بلديات الشوف السويجاني، مطلعا على أنشطته، كما زار مكتبة بعقلين الوطنية وقصر ال حمادة في البلدة.