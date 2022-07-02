أخبار لبنان
02 تموز 2022 - 09:34
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نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية تصدر الليلة...

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نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية تصدر الليلة...
Lebanon News
اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف انّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بشهادة الاجازة الفنية قد انتهت، وبهدف تمكين المرشحين لشهادة الاجازة الفنية من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة - المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية يوم السبت الواقع فيه 2 تموز 2022 في تمام السادسة مساءً. 
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يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين: 
 
Results.vte.gov.lb 

Results.vte-gov.com 
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