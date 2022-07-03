أخبار لبنان
03 تموز 2022 - 03:27
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بو حبيب للـLBCI: أتوقع بأن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية

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بو حبيب للـLBCI: أتوقع بأن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية
Lebanon News
توقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بالتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في شهر ايلول.

ولفت، في اتصال هاتفي خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، إلى أن المعلومات الواردة من الأميركيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
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وعن اللقاءات التي حصلت في لبنان في الايام الماضية على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والممثلين عنهم، أكد بو حبيب أن أي دولة عربية لم تقاطع هذه المشاورات، موضحا أن بعض الوزراء انشغلوا بموجب ارتباطات سابقة، وأشار إلى أن كل الدولة تمثّلت.

وفي سياق متصل، أيّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشددا في الوقت عينه على أن هذا الامر يتطلب إجماعا عربيا.

وتمنى بو حبيب أن يشارك الرئيس السوري بشار الاسد في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر في تشرين.
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