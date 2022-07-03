بو حبيب للـLBCI: أتوقع بأن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية

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توقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بالتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في شهر ايلول.ولفت، في اتصال هاتفي خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، إلى أن المعلومات الواردة من الأميركيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.وعن اللقاءات التي حصلت في لبنان في الايام الماضية على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والممثلين عنهم، أكد بو حبيب أن أي دولة عربية لم تقاطع هذه المشاورات، موضحا أن بعض الوزراء انشغلوا بموجب ارتباطات سابقة، وأشار إلى أن كل الدولة تمثّلت.وفي سياق متصل، أيّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشددا في الوقت عينه على أن هذا الامر يتطلب إجماعا عربيا.وتمنى بو حبيب أن يشارك الرئيس السوري بشار الاسد في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر في تشرين.