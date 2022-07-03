وزير الزراعة: منتجاتنا الزراعية ستعود الى السعودية ودول الخليج قريبا جدا

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اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان "موضوع التسويق لمنتجاتنا الزراعية سيعود الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج قريبا جدا، ولكن عبر بوابتنا الى الدول العربية الشقيقة سوريا".كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال ندوة حول دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد الوطني في مركز جمعية باسل حافظ الاسد الثقافي في بعلبك بحضور النائب غازي زعيتر، النائب السابق كامل الرفاعي محافظ بعلبك ممثلا بامين سر المحافظة دريد الحلاني رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق وممثلين عن الاحزاب الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية وحشد من المزارعين والمهتمين.وتناول الحاج حسن في محاضرته مشكلة زراعة القمح في لبنان، قائلا:" مؤخرا شكلت لجنة في مجلس الوزراء حول وضع خطة استراتيجية وآلية لزراعة القمح في لبنان دعما وشراء، وعقدت هذه اللجنة اجتماعا منذ أربعة ايام تراسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين وحصل التزام من الرئيس ميقاتي ووزير الاقتصاد ان الدولة سوف تشتري القمح القاسي والشعير من المزارعين بالسعر العالمي للقمح بالدولار والسعر الحالي للدولار وليس على سعر المنصة، والدفع بفترة قصيرة جدا وليس كما كان يحصل سابقا بعد سته اشهر".وأضاف "التقديرات الاولية لزراعة القمح في لبنان حاليا هي. 210 آلاف دونم وفي البقاع 60% منها واشار الحسن انه خلال زيارته لفرنسا واللقاء مع السلطات الزراعية أخذ وعدا باستيراد البذور المؤصلة للقمح الطري ذات الجودة العالية والانتاج الوفير ".وعن تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول العربية قال "واجهتنا مشكلة كبيرة في تصدير وتسويق للمنتجات الزراعية وخاصة لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بالدرجة الاولى ونحن نريد افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وباذن الله سوف تعود هذه العلاقات الى سابق عهدها كما كانت وستعود منتجاتنا الزراعية الى اسواق المملكة العربية السعودية".واضاف "الأخوة السعوديين حتما سوف يعودون الى لبنان وابدا بالمملكة العربية السعودية لاقول نحن واجهتنا العربية هي سوريا وسوريا تفتح ذراعيها للبنان بكل شيء بالترانزيت والزراعة واي أمر اخر لكن الامر يحتاج للتحدث من دولة الى دولة ونحن كطرف سياسي ليس لدينا اي مشكلة مع الشقيقة سوريا لكن الامر يحتاج الى التواصل بين الدولتين لبنان وسوريا".