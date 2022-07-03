وزير الطاقة يتلو توصيات اجتماع تقييم أضرار قطاع المياه في غزة من القاهرة

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ناقش المشاركون في اجتماع هذا اليوم من مندوبي الدول الاعضاء ومسؤولين حكوميين ورئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية الدراسات التي اعدتها شبكة خبراء المياه العربية لتقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي خلال شهر ايار 2021، للمساهمة في تخفيف المعاناه اليومية التي يعيشونها، وكانت اهم التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع ما يلي:1- إدانة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بضرورة الامتثال لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ومنها المادة 54 من (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف1977، والذي ينص على "حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها مرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري"، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبار تدمير البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي جرائم حرب وفقا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، لانعكاساته الصعبة في الحد من القدرة على توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وبالتالي تفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة المحاصر، والذي سيكون له انعكاسات طويلة المدى على مناحي الحياة كافة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.2- عرض تقرير و توصيات هذا الاجتماع على المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته القادمة.3- دعوة الدول والصناديق العربية والدولية إلى دعم إنشاء مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الألواح العائمة في غزة، وبشكل فوري وعاجل وذلك للمساهمة بإيجاد حل استراتيجي من شأنه مواجهة أزمة الطاقة في غزة، على أن يلي ذلك مشروعات اخرى بعد ضمان نجاح المشروع التجريبي.4- دعوة الدول والصناديق العربية والدولية لدعم اعداد برنامج اعادة الاعمار يتضمن كافة المشاريع العاجلة والملحة في قطاعي المياه والصرف الصحي.5- دعوة مجلس وزراء الاعلام العرب لمواصلة تسليط الضوء لانعكاسات العدوان الإسرائيلي )القوة القائمة بالاحتلال) على قطاع غزة، وتعميم نتائج هذه الدراسات، لرفع الوعي للوضع المائي الصعب في غزة، ولانعكاسات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.6- دعوة شبكة خبراء المياه العربية لترجمة الدراسات ورفعها إلى المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والمتعلقه بمياه شرب آمنه وخدمات صرف صحي مناسبة.7- دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية الى عقد اجتماع يخص المياه اللبنانية تحت الاحتلال وكذلك الجولان السوري المحتل على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع بين الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه و شبكة خبراء المياه العربية و وزارة الطاقة و المياه اللبنانية و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة، ويمول الاجتماع من المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه العربية الواقعة تحت الاحتلال8- دعوة الدول والصناديق والمنظمات العربية لدعم نتائج الدراسات من خلال التواصل مع شبكة خبراء المياه العربية على نقطة التواصل.