رئيسة رابطة موظفي القطاع العام لـ"صوت الناس": مستمرون بالاضراب طالما أن اسبابه موجودة

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LBCI News Lebanon

أكّدت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر الاستمرار بالاضراب طالما أن اسبابه قائمة.



وشددت، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI، على أن اللبناني لا يحصل على الحدّ الادنى من حقوقه كمواطن الا إذا اضرب، مشيرةً الى أن الاجتماعات مع وزير العمل حتى تاريخه لم توصل الى اي مكان.



ولفتت الى أن راتب موظف القطاع العام يتم تسعيره بـ125$ وهي غير كافية لدخول سوبرماركت ولو مرّة.

ورداً على اقتراح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بتعليق الاضراب المفتوح باعتبار أنه يضرب الواردات الاكيدة مقابل البحث بالواردات المحتملة، قالت: اقتراحه هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا.

وأعربت نصر عن رفضها " الايقاع بيننا والرأي العام"، مؤكدةً أن تقليص القطاع العام بدأ اساسا.