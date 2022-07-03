بيرم لـ"صوت الناس": يجب تعليق الاضراب المفتوح لا تعليق الضغط

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LBCI News Lebanon





وأوضح، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـ LBCI والـSBI أن هناك فكرة تستند الى تفعيل مادة في الموازنة مما يكفل الاتيان بواردات جديدة للخزينة، متمنياً ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين.

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وقال: هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة وسندرس الامر غدا مع ميقاتي.



وشدد على أنه يتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح، معتبراً أن بتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا أمر خطير وخاطئ.



وأشار الى أن الموظف هو في أسوأ وضعية و"انا مع القطاع العام"، مؤكداً أن الاضراب المفتوح يضرب الواردات الاكيدة مقابل البحث بالواردات المحتملة، ورأى أنه يجب تعليق الاضراب العام لا تعليق الضغط. أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي وسيلتقيه غدا عند الرابعة والنصف للبحث في موضوع إضراب موظفي القطاع العام.وأوضح، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـ LBCI والـSBI أن هناك فكرة تستند الى تفعيل مادة في الموازنة مما يكفل الاتيان بواردات جديدة للخزينة، متمنياً ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين.وقال: هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة وسندرس الامر غدا مع ميقاتي.وشدد على أنه يتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح، معتبراً أن بتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا أمر خطير وخاطئ.وأشار الى أن الموظف هو في أسوأ وضعية و"انا مع القطاع العام"، مؤكداً أن الاضراب المفتوح يضرب الواردات الاكيدة مقابل البحث بالواردات المحتملة، ورأى أنه يجب تعليق الاضراب العام لا تعليق الضغط.

وقال: لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة وانا في الاصل موظف دولة ولكنني اقول ان اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية.. سائلاً: "من وين منقبض؟"

الى ذلك، لفت بيرم الى أن العامل اللبناني يتعرض لمنافسة غير مشروعة وخطيرة خاصة من النزوح السوري في لبنان.