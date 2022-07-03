عبد الغفور لـ"صوت الناس": ما زلنا متضامنين مع الاضراب المفتوح

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أكّد رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور أن مصلحة تسجيل السيارات ما زالت متضمانة مع الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام، مشيراً الى "أننا في حوار لفتح المصلحة يوما واحدا في الاسبوع".ودعا، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI الى الذهاب الى احتجاجات من نوع آخر بدلا من الاضراب فالموظفون كلهم موجوعون.وقال: نحن كمصلحة تسجيل السيارات بين مطرقة حقوق الموظفين المحقة وسدّان صرخات المواطنين اليومية والمواطنون يطالبوننا بفتح المصلحة لتسيير وقوننة امورهم وبالوقت نفسه الموظف راتبه اليوم 2$ في اليوم ويدفع من جيبه ليصل الى الوظيفة.