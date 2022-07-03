أخبار لبنان
03 تموز 2022 - 15:31
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عبد الغفور لـ"صوت الناس": ما زلنا متضامنين مع الاضراب المفتوح

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عبد الغفور لـ&quot;صوت الناس&quot;: ما زلنا متضامنين مع الاضراب المفتوح
Lebanon News
أكّد رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور أن مصلحة تسجيل السيارات ما زالت متضمانة مع الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام، مشيراً الى "أننا في حوار لفتح المصلحة يوما واحدا في الاسبوع".

ودعا، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI الى الذهاب الى احتجاجات من نوع آخر بدلا من الاضراب فالموظفون كلهم موجوعون.
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وقال: نحن كمصلحة تسجيل السيارات بين مطرقة حقوق الموظفين المحقة وسدّان صرخات المواطنين اليومية والمواطنون يطالبوننا بفتح المصلحة لتسيير وقوننة امورهم وبالوقت نفسه الموظف راتبه اليوم 2$ في اليوم ويدفع من جيبه ليصل الى الوظيفة. 
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