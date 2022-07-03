مكتب ميقاتي: ابعاد "التيار" عن وزارة الطاقة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع

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رد المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي على في تقرير "LBCI" حول في موضوع الحكومة وموقف الرئيس ميقاتي.وأكّد المكتب أن رئيس الحكومة هو دستوريا مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل، وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة فخامة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها.وفي ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان، لفت مكتب ميقاتي الى أن مَنْ تحفظ على اقالته قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه، وليس الرئيس ميقاتي، وقد واجه الرئيس ميقاتي النائب باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف امام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب.وفي موضوع ترسيم الحدود والنازحين، شدد المكتب على أن الحكومة تقوم بالخطوات العملانية لحل هاتين المعضلتين بعيدا عن المواقف الشعبوبة او المزايدات.وفي ما خص الاصلاح، أشار الى أن احتفاظ "التيار" الوطني بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاما من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد "التيار" عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف.وأكّد ان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح او فشل اي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. سائلاً: هل المواطن يعنيه طائفة الوزير ام أن تصله الكهرباء؟وقال: مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو "التيار" نفسه، وليس فريق الرئيس ميقاتي. واكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية.