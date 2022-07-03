سمير الضاهر لـ"صوت الناس": سعر الصرف المثبت اردى بالاقتصاد

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LBCI News Lebanon

رأى مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير الضاهر أن ما اردى بالاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء.



ولفت، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI، الى أن مسألة المودعين مرتبطة بخطة التعافي الكلية.. فمثلا الـbail in ومع تحفيز النمو واصلاح القطاع المالي القطاع المصرفي سيعود للنمو وبالتالي سيكون لهذه الاسهم قيمة.

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وأشار الى أن معدلات الفوائد العالية اعطيت فقط لكبار المودعين، معتبراً أن المودع حين يقبل ان يتقاضى فائدة عالية هناك ربح وهناك خطر وهو يعلم ذلك.

وأكّد أنه يجب ان يكون هناك قضاء في لبنان يحاسب ويعيد الاموال التي ذهبت بالفساد والهدر والصرف غير المشروع.