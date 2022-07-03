نقولا شماس لـ"صوت الناس": لا ضرورة للانبطاح امام صندوق النقد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار صندوق النقد الدولي,نقولا شماس,نقولا شماس لـ"صوت الناس": لا ضرورة للانبطاح امام صندوق النقد

LBCI News Lebanon





ولفت، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI، الى أن الازمة التي نعيشها في لبنان غير مسبوقة "ولا مكان بالعالم تبخرت الودائع بهذه الطريقة"، مؤكداً أن حالة لبنان خاصة والبداية تبدأ من الاعتراف بمسؤولية الدولة.

الإعلان

واعتبر "أننا لسنا مضطرين للانبطاح امام صندوق النقد فهذا الصندوق بالكاد سيعطينا 3 الى 4 مليون دولار في السنة وهذا ما نجنيه من "الصيفية" في لبنان ولا ضرورة للانبطاح. رأى نقولا شماس أن الرئيس نجيب ميقاتي انتقل من خطة غير قابلة للتطبيق الى صيغة غير قابلة للتطبيق.ولفت، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI، الى أن الازمة التي نعيشها في لبنان غير مسبوقة "ولا مكان بالعالم تبخرت الودائع بهذه الطريقة"، مؤكداً أن حالة لبنان خاصة والبداية تبدأ من الاعتراف بمسؤولية الدولة.واعتبر "أننا لسنا مضطرين للانبطاح امام صندوق النقد فهذا الصندوق بالكاد سيعطينا 3 الى 4 مليون دولار في السنة وهذا ما نجنيه من "الصيفية" في لبنان ولا ضرورة للانبطاح.

وأشار الى "أن لدينا اصول هي اليوم عبء من الممكن ان يتحوّل الى ترياق ان تمّ تحسين الادارة"، معتبراً "أننا نحتاج الى مقاربة استثنائية وانقاذية".



وتمنى على الرئيس نجيب ميقاتي ان نذهب الى انقاذ ما تبقى من اصول واهم من الاصول الثقة.

وقال: طريقتان ليخسر المودع امواله اما الهيركات او تفليس المصرف واموال المصارف موجودة في المركزي وان بقيت هناك الامور لن تصطلح وان اعترفت الدولة بالمسؤولية ووضعت جدولا لاعادة الودائع هنا تكون بداية الحل.