المساعدون القضائيون: دوامنا في العدليات الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

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اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان انه "في ضوء المراوحة الحاصلة، وحيث أنه لا جديد يذكر في وضع المساعدين القضائيين الكارثي على الصعد كافة، ومع اقتراب العطلة القضائية التي نأمل خلالها أن يقوم المعنيون في الدولة اللبنانية بخطوات عملية لتلبية مطالبنا المحقة، والتي ذكرناها في بياناتنا السابقة كافة، ونضيف إليها إعفاء المساعدين القضائيين من دفع الـ fresh الدولار ضمن الأقساط المدرسية، الأمر الذي يقضي على مستقبل أولادنا التعليمي وذلك إسوة بالقطاعات الأمنية والعسكرية".واعلن المساعدون القضائيون في بيان "الإستمرار، وفقاً لبيانهم الأخير، بالحضور إلى مراكز عملهم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع مع ضبط جلسات الموقوفين فقط، وإقفال قصور العدل يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع، على أن يتم إختيار موظفين إثنين في كل قصر عدل في اليومين المذكورين مراعاةً لليوم الأخير من المهلة القانونية فقط".ودعوا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المساعدين القضائيين الذين هم، أسوة بموظفي القطاع العام، أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية، ويقفون صفاً واحداً لاستعادة حياتهم الكريمة التي تليق بتضحياتهم و تعبهم في سبيل خدمة العدالة".