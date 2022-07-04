كركي بحث مع الاسمر وصقر في قضايا الضمان والتعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية

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بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم، مع نائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه وأمينه العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، في مختلف قضايا الضمان لاسيما تلك التي تعنى بموضوع زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشتفائية، كذلك موضوع زيادة التقديمات الاجتماعية والعائلية والتي سبق أن رفع المدير العام بشأنه مشروع مرسوم الى مجلس الإدارة منذ أربعة أشهر، غير أن المجلس لم يبت بهذا الملف حتى اليوم، مع العلم أن العمال هم في أمس الحاجة لأية زيادة من شأنها التخفيف من وطأة الضائقة المالية الخانقة التي طالت شرائح المجتمع اللبناني كافة.وتطرق المجتمعون الى المشاكل اللوجستية الحاصلة مؤخرا والتي عطلت سير هذا المرفق العام من نقص في تأمين مادة المازوت وغيرها كالأحبار والمطبوعات.وفي هذا السياق، تقدم المجتمعون بالشكر الجزيل الى "كل من ساهم في تأمين مادة المازوت بشكل استثنائي لتسيير أعمال الصندوق الاسبوع الماضي والاسبوع الحالي.وأبدى نائب الرئيس والامين العام استياءهما على "تقاعس مجلس الإدارة في البت في الملفات الساخنة واتخاذ القرارات اللازمة، سيما في ما يتعلق بفتح الاعتمادات، مع الإشارة الى أن مجلس الإدارة سبق له أن فتح الاعتمادات 6 مرات منذ مطلع العام 2022.وفي نهاية اللقاء، طالب الاسمر وصقر بتأمين أجور مياومي طرابلس قبل حلول عيد الأضحى المبارك. كما طالبا الدكتور كركي بإدراج المزارعين وصيادي الأسماك وعمال البلديات على سلم أولويات الصندوق من باب توسيع شمولية التغطية في الضمان الاجتماعي".