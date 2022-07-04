لجنة التربية اطلعت من رئيس الجامعة اللبنانية على اوضاعها ومشاكلها

الإعلان

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب:اسعد درغام، علي خريس، اشرف بيضون، علي فياض، انطوان حبشي، سليم الصايغ، بلال حشيمي، غسان سكاف، اسامة سعد، نجاة عون، جورج عقيص، حسن عز الدين، عدنان طرابلسي، كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران بناءً لدعوة كانت قد وجهتها اليه اللجنة للإطلاع على أوضاع الجامعة اللبنانية ومشاكلها.وعرض رئيس الجامعة اللبنانية لمشاكل الجامعة من مختلف جوانبها من الناحية المالية والجهاز التعليمي والكادر الاداري وطلب "التعاون بين الاطراف المعنية كافة بهذا الملف لكي تتمكن الجامعة اللبنانية من اكمال مسيرتها وبخاصة مع انطلاق العام الدراسي المقبل".وشدد رئيس اللجنة والنواب على "اهمية استمرارية هذا المرفق الأساسي والحيوي ووضع جهودهم كافة في خدمته كما وإستعدادهم للعمل والمساعدة من الناحية التشريعية على حل المشاكل المرتبطة به والتي يمكن حلها، كما والعمل على زيادة موازنة الجامعة اللبنانية عند استئناف مناقشة الموازنة العامة للدولة عن سنة 2022، على ان تبقى اللقاءات في هذا السياق مستمرة".