أخبار لبنان 04 تموز 2022 - 08:12 04/07/2022 08:12:35 المكتب الإعلامي لوزير المال: تحويل رواتب القطاع العام اليوم

المكتب الإعلامي لوزير المال: تحويل رواتب القطاع العام اليوم

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LBCI News Lebanon

أكد المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان، أنه تم اليوم تحويل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان. الإعلان

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