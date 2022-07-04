أخبار لبنان
04 تموز 2022 - 08:12
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المكتب الإعلامي لوزير المال: تحويل رواتب القطاع العام اليوم

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المكتب الإعلامي لوزير المال: تحويل رواتب القطاع العام اليوم
Lebanon News
أكد المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان، أنه تم اليوم تحويل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان.
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