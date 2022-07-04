بري استقبل فيروزنيا مودعا وتسلم تقرير البعثة الاوروبية حول الانتخابات النيابية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده في لبنان.وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما إستقبل بري رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان جورج هولفيني ونائب رئيس البعثة ياريك دوماينسكي والوفد المرافق، في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.وسلم وفد البعثة الرئيس بري التقرير النهائي الذي وضعته البعثة حول الانتخابات النيابية 2022.