اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يُطلقون حملة تضامن لحماية اهراءات القمح

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أطلقت جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت حملة التضامن لحماية اهراءات القمح، وللحملة سبعة أهداف:الاول- الوقوف بوجه أي قرار يهدف إلى هدم مبنى الإهراءات والتعديل في هوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة.الثاني- الاعتراف بالإهراءات كجزء من التراث الثقافي لبيروت ولبنان والعمل على حمايتها والمحافظة عليها تكريما لكافة الضحايا والمتضررين، وشاهد للتاريخ ولمستقبل لبنان.الثالث -تصنيف الموقع كمعلم تراثي عالمي.الرابع-إدراج الوظيفة المكتسبة للموقع بعد الجريمة ضمن مخطّط إعادة إحياء مرفأ بيروت.الخامس- تحضير مسابقة معمارّية دولية لتحويل الموقع إلى نصب تذكاري منسجم مع مخطط إعادة تأهيل المرفأ .السادس- تحضير دفتر شروط لإجراء دراسة تقييم انشائية وتدعيم ما تبقى من منشآت الإهراءات.السابع- متابعة الدعاوى القضائية المقدمة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الحكومة بهدم الإهراءات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لضمان الحماية القانونية لهوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة.