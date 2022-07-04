أخبار لبنان
04 تموز 2022 - 11:13
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اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يُطلقون حملة تضامن لحماية اهراءات القمح

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Lebanon News
 أطلقت جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت حملة التضامن لحماية اهراءات القمح، وللحملة سبعة أهداف:

الاول- الوقوف بوجه أي قرار يهدف إلى هدم مبنى الإهراءات والتعديل في هوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة.
الثاني- الاعتراف بالإهراءات كجزء من التراث الثقافي لبيروت ولبنان والعمل على حمايتها والمحافظة عليها تكريما لكافة الضحايا والمتضررين، وشاهد للتاريخ ولمستقبل لبنان.  
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الثالث -تصنيف الموقع كمعلم تراثي عالمي.
الرابع-إدراج الوظيفة المكتسبة للموقع بعد الجريمة ضمن مخطّط إعادة إحياء مرفأ بيروت.
الخامس- تحضير مسابقة معمارّية دولية لتحويل الموقع إلى نصب تذكاري منسجم مع مخطط إعادة تأهيل المرفأ . 
السادس-  تحضير دفتر شروط لإجراء دراسة تقييم انشائية وتدعيم ما تبقى من منشآت الإهراءات.  
السابع- متابعة الدعاوى القضائية المقدمة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الحكومة بهدم الإهراءات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لضمان الحماية القانونية لهوية الموقع المكتسبة بعد الجريمة.
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