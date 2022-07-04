أخبار لبنان
04 تموز 2022 - 12:31
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لجنة المال ستبدأ بحث تعديلات السرية المصرفية هذا الأسبوع

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لجنة المال ستبدأ بحث تعديلات السرية المصرفية هذا الأسبوع
Lebanon News

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ اللجنة بأن تعديلات أدخلت على خطة التعافي في شكل سيعوّض على المودعين أو يسدد لهم ودائعهم بشكل كامل أو جزئي.

 
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ولفت كنعان في حديث الى "رويترز" الى أن الحكومة تستمر في ارسال تعديلات وتغييرات على عدد من المشاريع والقوانين، وستبدأ لجنة المال بحث تعديلات السرية المصرفية هذا الأسبوع.

 

واشار الى أن رئيس الحكومة ابلغنا ان جزءاً من التمويل سيتم من خلال فائض الموازنة بالإضافة الى مصادر أخرى، علماً أن لا فائض بالموازنات الموضوعة منذ عقود.

 

أما في ما يتعلّق بالشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد، اشار الى أن اللجنة أنجزت دراسة 90% من موازنة العام 2022، ولكن الموازنة تحتاج الى مراجعة من قبل الحكومة في ضوء اسعار الصرف المتعددة المعتمدة فيها والذي قد يؤدي الى عجز وهمي كما الى إيرادات وهمية، بينما الايرادات الفعلية قد تكون نصف أو ثلث الأرقام المحددة حالياً.

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