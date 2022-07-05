وزير الدفاع إستقبل وفدًا بريطانيًا: المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه

الإعلان

إستقبل وزير الدفاع موريس سليم وزير القوات المسلحة البريطاني جايمس هيبي James Heappey على رأس وفد يرافقه السفير البريطاني في لبنان الدكتور إيان كولارد.وأجرى المجتمعون جولة أفق حول الوضع في المنطقة ولبنان في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.وخلال اللقاء، أكد الوزير سليم تقدير لبنان لما تقدمه المملكة المتحدة من دعم ومساعدات للجيش اللبناني، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية، وبالرغم من التحديات على المستويات كافة، مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه صونًا للأمن والإستقرار في لبنان.من جهته، أعرب الوزير هيبي لسليم عن إستعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وفقًا لحاجات المؤسسة العسكرية في إطار برنامج الدعم المستمر الذي توفره المملكة المتحدة في ما يخص تمكين الجيش اللبناني.