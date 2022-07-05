أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 06:14
Back

وزير الدفاع إستقبل وفدًا بريطانيًا: المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه

وزير الدفاع إستقبل وفدًا بريطانيًا: المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه Lebanon, news ,lbci ,أخبار موريس سليم,وزير الدفاع,وزير الدفاع إستقبل وفدًا بريطانيًا: المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه
episodes
وزير الدفاع إستقبل وفدًا بريطانيًا: المؤسسة العسكرية مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه
Lebanon News
إستقبل وزير الدفاع موريس سليم وزير القوات المسلحة البريطاني جايمس هيبي James Heappey على رأس وفد يرافقه السفير البريطاني في لبنان الدكتور إيان كولارد.

وأجرى المجتمعون جولة أفق حول الوضع في المنطقة ولبنان في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير سليم تقدير لبنان لما تقدمه المملكة المتحدة من دعم ومساعدات للجيش اللبناني، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية، وبالرغم من التحديات على المستويات كافة، مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه  صونًا للأمن والإستقرار في لبنان.
الإعلان

من جهته، أعرب الوزير هيبي لسليم عن إستعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وفقًا لحاجات المؤسسة العسكرية في إطار برنامج الدعم المستمر الذي توفره المملكة المتحدة في ما يخص تمكين الجيش اللبناني.
الإعلان
إقرأ أيضاً