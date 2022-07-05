لويس لحود بحث في ساوباولو التعاون الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية الى البرازيل

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لبى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود دعوة الغرفة التجارية العربية - البرازيلية لزيارة مدينة ساوباولو البرازيلية، وشارك في المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي وعقد اجتماعات في حضور سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزار مع كل من الامين العام الدولي لولاية GOIAS الكسندر سيزار والامين العام لمجلس النواب والشيوخ البرازيلي خليل كرم والامين العام لقسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البرازيلية سيدني روميرو والمدير العام للجمارك في البرازيل فوس سيماو لتعزيز زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية الى الاسواق البرازيلية وإزالة العراقيل أمامها.وزار لحود يرافقه قنصل لبنان العام في ساوباولو رودي القزي وزارة الزراعة البرازيلية في ساوباولو، واجتمع مع وزير الزراعة فرانسيسكو ماتيرو والمدراء في الوزارة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والبرازيل والبرامج والمشاريع الزراعية المشتركة في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والزراعة العضوية.كما جال لحود، يرافقه القنصل رودي القزي، على مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساوباولو واجتمع مع رئيس الغرفة اوزمار شحفي ونائب الرئيس محمد مراد والامين العام تامر منصور ومدير الغرفة محمد عبدوني وعلى غرفة التجارة البرازيلية اللبنانية، والتقى المدير العام للغرفة غيليرمي مطر واعضاء الغرفة واتفق معهم على دعم القطاع الزراعي في لبنان واقامة حملات وايام وندوات وبرامج تسويقية للمنتجات الزراعية اللبنانية في البرازيل .