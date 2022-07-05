أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 07:47
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حمية بحث وأبي رميا في مشاريع وزارة الأشغال لقضاء جبيل

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حمية بحث وأبي رميا في مشاريع وزارة الأشغال لقضاء جبيل
Lebanon News
إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية النائب سيمون أبي رميا، وتم البحث في التطورات المحلية والشؤون الإنمائية لقضاء جبيل وموضوع الطرقات في نطاقها والملفات التي تعنى بالسلامة العامة. 

وتناول اللقاء أيضًا ترميم الحفر على الأوتوستراد الدولي - الطريق الرئيسية الممتدة من اللقلوق، العاقورة، المجدل، أفقا، الغابات، لاسا، ومنها طريق قهمز التي تعرضت لأضرار جسيمة من جراء العاصفة الأخيرة.
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وقد أبدى الوزير حمية تجاوبًا واهتمامًا حول صيانة الحفر، وذلك ضمن الإمكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.
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